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Красноярская УСК «Сибиряк» построит детский медцентр под Новосибирском за 7,5 млрд рублей

ООО УСК «Сибиряк» (Красноярск) признано победителем закупки на проектирование, строительство и оборудование в пригороде Новосибирска Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России.

Закупка проводилась в форме запроса предложений в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта 7,66 млрд руб. Второй участник — московское АО "Концерн Титан-2" — предложил выполнить работы за 7,2 млрд руб., но потерял баллы комиссии при оценке опыта и квалификации. В результате победителем была признан красноярская УСК «Сибиряк» с ценовым предложением 7,43 млрд руб.

Всего было подано три заявки. Одну из них — от московского АО «Дина Интернешнл» — комиссия признала несоответствующей, не допустив компанию к участию.

По данным правительства Новосибирской области, на берегу Бердского залива планируется построить реабилитационный центр федерального значения на 300 коек, в котором будут будут восстанавливаться дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. В центре будут использовать как инновационные методы реабилитации (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажерами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажерах и в специальных бассейнах).

Для реализации проекта выделено почти 25 га земли. Сдача в эксплуатацию запланирована на август 2024 года. Финансируется проект из федерального бюджета.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО УСК «Сибиряк» образовано в ноябре 2004 года, на 75% принадлежит красноярскому бизнесмену Владимиру Егорову и на 25% — Екатерине Кочетковой. В 2019 году компания получила 9,7 млрд руб. выручки и 90,5 млн руб. чистой прибыли.

Дарья Решетникова


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