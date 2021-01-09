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Оренбург признан городом с низким уровнем качества жизни

Специалисты Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ составили рейтинг российских крупных городов по уровню качества жизни. Оренбург по данному показателю оказался в последней десятке.

При составлении индекса качества жизни учитывались различные критерии. В частности, оценивался уровень доходов населения, качество дорог, работы ЖКХ и медицинского обслуживания, эффективность деятельности местных властей, склонность жителей к переезду в другие города, интерес горожан к культуре.

Самый высокий уровень жизни населения зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. Наихудшие показатели выявлены в Чите и Волгограде.

Андрей Сазонов


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