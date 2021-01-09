В Оренбуржье зафиксирован минимум по числу новых зараженных COVID-19 с 22 октября

В Оренбуржье зафиксировано 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа, что является минимальным результатом с 22 октября 2020 года. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 30335. Умерли 379 человек, в том числе пять пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на пятом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей.

Андрей Сазонов