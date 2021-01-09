В городах Ямала запустили единую систему видеонаблюдения

В городах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начала функционировать единая система видеонаблюдения. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с 1 января в муниципалитетах работает 570 камер уличного видеонаблюдения. В ближайшее время это количество будет увеличено до 651.

Камеры установлены в восьми городах, в частности, в Лабытнанги, Новогом Уренгое, Муравленко, Ноябрьске, Губкинском, Надыме, Тарко-Сале и Салехарде. «Места размещения камер формировались с учетом мнения местных властей и правоохранительных органов. Данные с камер будут передаваться в единую систему видеонаблюдения и храниться в ней не менее 30 дней. Просматривать записи смогут сотрудники силовых структур, а также специалисты городских администраций»,— отметили в пресс-службе ямальского правительства.

Так, при фиксации видеокамерами аварии или нарушения сразу же оповещаются все профильные структуры. Для предотвращения возможного правонарушения оператор диспетчерской службы может через микрофон в любой момент напрямую обратиться к потенциальным нарушителям, попавшим в зону видимости системы. Помимо этого, на базе единой системы видеонаблюдения сейчас тестируется модуль «Видеоаналитика», который позволяет распознавать лица людей, объекты и вести интеллектуальный анализ потока данных, например, фиксировать качество уборки территорий или вывоза мусора.

Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что единая система видеонаблюдения должна стремиться к максимальному охвату территории: «У нас должна быть температурная карта, где видно все зоны, охваченные видеонаблюдением. Слепых зон должно быть как можно меньше. К этому мы должны стремиться ради безопасности граждан, быстроты реагирования экстренных служб и контроля над ситуацией в городах»,— подчеркнул глава Ямала.

Единая система видеонаблюдения (ЕСВ) была создана для повышения уровня безопасности жителей автономного округа, снижения числа правонарушений в общественных местах на улицах городов, а также ускорения действия оперативных служб. Созданием единой системы уличного видеонаблюдения в ЯНАО занимается региональный департамент по взаимодействию с федеральными органами госвласти и мировой юстиции, департамент информационных технологий и связи и муниципалитеты округа.