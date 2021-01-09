В Новороссийске в море выброшена художественная инсталляция Валерия Андреева

Местная достопримечательность «Мыс Суджук», выполненная художником Валерием Андреевым, оказалась в море. Причем в Новороссийске в это время не было шторма, сообщает «Новороссийский рабочий».

Инсталляция представляет собой деревянную лавку с надписью «Мыс Суджук». Ее вытащили из моря двое жителей. «Ни ветра, ни шторма в эти дни не было, такое могли сделать только люди, тем более лавочка очень тяжелая», - цитирует их слова издание.

Это не первый случай, когда деревянные инсталляции Валерия Андреева пытаются украсть или повредить.

Андрей Ульченко