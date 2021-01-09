Китай ввел локдаун в двух городах из-за вспышки COVID-19

Китайские власти попросили жителей двух городов к югу от Пекина не покидать свои дома в течение семи дней из-за вспышки COVID-19, передает AP. Речь идет о городах Шицзячжуань и Синтай в провинции Хэбэй.

Как уточняет агенство, в провинции Хэбэй за последние сутки было выявлено 137 заразившихся COVID-19 с характерной симптоматикой, а также 197 человек без симптомов, но с положительным результатом теста на коронавирус. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Китае с начала пандемии коронавирусом заразились 96,5 тыс. человек.