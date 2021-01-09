На Ярославскую область идут сибирские морозы до минус 29 градусов

В Ярославской области начинается похолодание, вызванное ультраполярным вторжением холодных масс воздуха из Сибири и Арктики. По данным специалистов центра погоды «Фобос», на территории регионов центра России, в том числе и в Ярославской области установится настоящая сибирская зима с сильными морозами.

Прогнозируется, что наиболее резкое похолодание произойдет в ночь с воскресенья на понедельник. Вся предстоящая первая рабочая неделя 2021 года в Ярославской области ожидается морозной.

По прогнозам метеорологов, самым холодным днем на будущей неделе станет вторник, 12 января. По данным сайта прогноза погоды world-weather.ru, в этот день в Ярославле утром на рассвете прогнозируется понижение температуры до минус 26 градусов, а ночью ожидается до минус 29 градусов.

Специалисты центра погоды «Фобос» уточняют, что таких морозов в январе на территории Центральной России не было в последние три года.

Антон Антонов