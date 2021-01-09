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В Самарской области в течение недели снижается суточный прирост числа зараженных COVID-19

В Самарской области в течение последней недели снижается суточный прирост числа зараженных COVID-19. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в регионе выявили 283 новых заболевших COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 34043. Умерли 690 человек, в том числе 12 пациентов за последние 24 часа.

По общему числу инфицированных Самарская область находится на четвертом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областей.

Андрей Сазонов


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