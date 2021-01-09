В Туве три человека погибли в пожаре

В Туране республики Тува ночью на 8 января сгорел дом с пристроенной баней, в результате чего погибли три человека, сообщает региональное управление МЧС. Предварительной причиной пожара в ведомстве считают неосторожное обращение с огнем при курении.

«По прибытию пожарных подразделений открытым пламенем горел дом с пристроенной баней. Огнеборцы ликвидировали пожар в течение 15 минут. На месте пожара обнаружены три человека без признаков жизни. <…> Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении»,— сообщается на сайте ведомства.

Площадь пожара составила 58 кв. м.

В МЧС отметили, что 14 декабря проводили профилактическую беседу о соблюдении правил пожарной безопасности с теми, кто впоследствии погиб.