Мадрид парализован из-за сильного снегопада

В Мадриде со вчерашнего дня не прекращается сильнейший как минимум с 2007 года снегопад. Аэропорт «Барахас» прекратил свою работу на всю субботу, 9 января, передает EFE. В испанской столице введен красный уровень опасности.

Также, по информации агентства, около 1 тыс. водителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях, потому что машины застряли в снегу. Экстренные службы города, в том числе военнослужащие, вызволяют автомобилистов и просят проявить терпение.

Железнодорожное сообщение также нарушено. В частности, EFE пишет, что оператор Renfe приостановил продажу билетов из Мадрида в Аликанте, Валенсию, Кастельон, Мурсию и Картахену. В целях безопасности закрыты фитнес-залы, университеты, парки и другие общественные места.