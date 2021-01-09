За сутки в Прикамье выявлено 288 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 288 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19). По данным Роспотребнадзора, среди новых инфицированных 109 мужчин и179 женщин. В том числе, 6 детей, 34 человека в возрастной группе от 15 до 29 лет, от 30 до 49 лет – 77 человек, от 50 до 64 – 90 человек, еще 81 человек – старше 65 лет. Большинство пациентов (205 человек) лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей, еще 83 человека проходят лечение в больницах.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 33 374 случая заболевания коронавирусом. В больницах находятся 1644 пациента (в том числе 90 на ИВЛ), на карантине – 2293 человека. Умерли от COVID-19 1224 человека, от сопутствующих заболеваний –880 человек. Выздоровели 26 514 человек. Доля свободного коечного фонда – 38,1%.