Число заболевших COVID-19 в Черноземье превысило 155 тысяч человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья выявлено 1243 новых заболевших. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 155,12 тыс. человек. Из них выздоровели 135,66 тыс. (814 за последние сутки). За сутки скончались 19 пациентов: в Воронежской области — восемь, в Липецкой — пять, в Тамбовской — три, в Орловской — два, в Белгородской — один. Общее число летальных случаев с начала пандемии составило 2,64 тыс. человек

В Белгородской области — 180 новых диагнозов (всего 23,5 тыс.). Выздоровели 143 человек (всего 20,92 тыс.). За все время пандемии скончались 278 пациентов.

В Воронежской области — 392 новых диагноза (всего 49,72 тыс.). Выздоровели 149 человек (всего 44,88 тыс.). За все время пандемии скончались 1,25 тыс. пациентов.

В Курской области — 174 новых диагноза (всего 22,36 тыс.). Выздоровели 109 человек (19,8 тыс.). За все время пандемии скончались 319 пациентов.

В Липецкой области — 164 новых диагноза (всего 17,52 тыс.). Выздоровели 104 человека (12,98 тыс.). За все время пандемии скончались 290 пациентов.

В Орловской области — 172 новых диагноза (всего 22,93 тыс.). Выздоровели 125 человек (20,35 тыс.). За все время пандемии скончались 288 пациентов.

В Тамбовской области — 161 новый диагноз (всего 19,09 тыс.). Выздоровели 184 человека (16,72 тыс.). За все время пандемии скончались 207 пациентов.

Александр Прытков