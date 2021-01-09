Уфимская мэрия меняет график работы из-за перекрытия развязки на проспекте Салавата Юлаева

Администрация Уфы и муниципальные предприятия города с 11 января меняют график работы из-за перекрытия развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. До 30 ноября 2021 года администрация будет работать с 8.00 до 17.00.

Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения необходимы для «снижения плотности движения» транспорта. «Более раннее время начала работы сотрудников городской администрации и муниципальных предприятий, уменьшение в часы пик количества автотранспорта на тысячу единиц, позволит облегчить ситуацию на загруженном южном въезде»,— говорится в сообщении.

Уфимская администрация рекомендовала руководителям городских предприятий также изменить рабочее время, чтобы разгрузить потоки.

Развязка на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди закрыта на реконструкцию с 8 января. Работы должны завершиться до конца ноября.

Анна Соколова