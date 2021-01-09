В Кузбассе около 200 горняков эвакуировали из шахты

Горняков кузбасской шахты «Шерегешская» эвакуировали из-за задымления под землей, сообщили в администрации Таштагольского района Кемеровской области. По данным пресс-службы, открытого огня не было. Никто из шахтеров не пострадал, говорится в сообщении.

«Велись сварочные работы, произошло задымление. В соответствии с регламентом, всех горняков вывели на поверхность, больше 180 человек. Открытого огня не было. Работы велись под землей»,— сообщили в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).

По данным «Интерфакса», горняков эвакуировали в связи с возникновением пожара в подземной бытовке.