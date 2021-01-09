Коронавирус в Ярославской области: еще три человека скончались и 187 заболели

В Ярославской области за сутки произошло три смерти от коронавируса. Скончались мужчина 1965 и 1983 годов рождения, и женщина 1950 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 191 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по данным на 9 января, в регионе официально подтверждено 23994 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 22539 человек выздоровели. 230 пациентов скончались. В больницы госпитализировано 1875 человек, из них 758 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1117 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 11806 человек. На втором месте Рыбинск — 3280 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1370 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Большесельском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 162, 135 и 118 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2807 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7724 человека, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов