На Кубани коронавирус ежедневно уносит жизни от 14 до 16 человек

Количество умерших жителей с диагнозом COVID-19 в текущем году почти не меняется и варьируется от 14 до 16. Так за минувшие сутки в регионе погибли 15 человек.

Самой молодой жертвой коронавируса стал 48-летний мужчины из Анапы, у которого была гипертоническая болезнь. В инфекционной больнице № 3 Новороссийска скончался 51-летний мужчина. Он также страдал ишемической болезнью сердца. Погибшая 56-летняя жительница Крымска имела гипертоническую болезнь.

Больше всего умерших за сутки отмечается в Первой краевой больнице и Крымской ЦРБ (по три смертельных случая). Ушли из жизни также пациенты лечебных учреждений Горячего Ключа, Северского, Тихорецкого, Темрюкского районов, Сочи и Новороссийска. У всех пациентов диагностирована внебольничная двусторонняя пневмония тяжелого течения.

Андрей Ульченко