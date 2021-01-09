В Свердловской области увеличилось число тяжелобольных COVID-19

В больницах Свердловской области увеличилось количество пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии. По данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки их число выросло с 519 до 544 человек. При этом 315 из них находятся в реанимации, в том числе 213 человек подключены к искусственным аппаратам легких.

Напомним, в регионе за минувшие сутки было подтверждено 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 151 из которых зарегистрирован в Екатеринбурге. Остальные случаи зафиксированы в Алапаевском районе, Артемовском и Артинском городских округах, Байкаловском районе, Белоярском городском округе, в Бисерти, Богдановиче, Березовском, Верхней Салде, Верх-Нейвинске, Верхней Пышме, Верхотурье, Дегтярске, Красноуфимске, Ирбитском районе, Каменске-Уральском, Кировграде, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Пышминском городском округе, Ревде, Рефтинском, Сухом Логу, ЗАТО Свободный, Серове, Слободо-Туринском районе, а также в Талицком и Тугулымском городских округах.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 62 129 человек, более 54,1 тыс. пациентов выздоровели, 1 665 больных скончались.