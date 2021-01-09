На Кубани зафиксировано 188 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки COVID-19 обнаружен еще у 80 мужчин и 108 женщин. Возраст заболевших от 17 до 93 лет, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В краевой столице выявлено 59 новых случаев, в Сочи - 23, в Новороссийске - 10, в Анапе - девять. В Армавире восемь заразившихся, в Тимашевском районе – семь.

На сегодняшний день COVID-19 обнаружен у 29 407 жителей. 19 858 пациентов побороли недуг. 1 066 человек умерли, 123 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента - на ЭКМО.

С начала пандемии было проведено 2 146 221 лабораторных исследований. Сегодня показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения составляет 518,1.

Андрей Ульченко