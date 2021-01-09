Из регионального закона исключат запрет на проведение митингов рядом с учреждениями образования и здравоохранения

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в регионального законодательство проект изменений в закон «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского края». Краевые власти, предлагают исключить из закона запрет на проведение собраний и митингов на «территориях непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым организациями здравоохранения, образования». При этом, сохраняется запрет на проведение таких мероприятий вблизи зданий организаций культуры и спорта, социального обеспечения и экстренных служб.

Согласно пояснительной записке, внесение изменений в закон связано с постановлением Конституционного суда РФ, проверившего схожие положения закона Самарской области. Суд посчитал запрет на проведение публичных мероприятий вблизи учреждений образования и здравоохранения неконституционным.

Предложения губернатора Пермского края планируется рассмотреть на январском пленарном заседании краевого парламента.