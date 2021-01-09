09 января, суббота
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Петербурге выявили 3006 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 23 309 новых случаев коронавируса, из них в Петербурге — 3006. В Ленинградской области COVID-19 подтвержден у 218 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Только 11,8% не имели клинических проявлений болезни.

По данным Смольного, за пятницу в Петербурге на наличие COVID-19 проверили 20 297 горожан, 906 человек находятся под наблюдением медиков.

За сутки в городе от коронавируса скончались 69 человек. За период с начала пандемии выявили 273 025 заболевших, 163 732 человека выздоровели.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Экспертное мнение

Конференции Ъ СПб

Конференции Ъ СПб

Профиль пользователя