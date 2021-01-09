За сутки COVID-19 диагностировали у 155 жителей Тюменской области

В Тюменской области за прошедшие сутки было подтверждено 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. Помимо этого, за сутки было подтверждено еще два летальных случая от COVID-19.

Таким образом, по данным на 9 января, в Тюменской области с начала пандемии зарегистрировано 24 774 случаев заболевания коронавирусом, более 23 тыс. пациентов выздоровели, 209 человек скончались.

В России за прошедшие сутки выявлено 23 309 случаев заболевания COVID-19. Всего в стране с начала пандемии было зарегистрировано 3 379 103 случаев инфицирования. Более 2,7 млн пациентов выздоровели, 61 381 больной скончался.