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На Ямале зарегистрировано 123 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) было зарегистрировано еще 123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. Таким образом, общее число инфицированных на 9 января составило 33 747 человек.

Помимо этого, за сутки было также подтверждено еще три летальных случая. Всего с начала пандемии от COVID-19 на Ямале умерли 353 человека.

В России за прошедшие сутки выявлено 23 309 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составило 3 379 103. Более 2,7 млн пациентов выздоровели, 61 381 больной скончался.

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