Бывший участок под зоопарк на ул. Братской включат в состав городских лесов

Пермские власти включат бывший участок под зоопарк на ул. Братской, 100 в состав городских лесов (зона ГЛ). Сейчас территория площадью 304,17 тыс. кв. м, расположенная в Свердловском районе Перми, относится к зоне биопарков Р-5. Соответствующий проект внесен главой города в Пермскую думу в конце декабря 2020 года.

Ранее площадка по ул. Братской, 100 была зарезервирована пермскими властями под зоопарк. Это место городские власти подыскали в 2008 году, в 2010 году муниципалитет выкупил под эти цели три участка по ул. Братской, 100 за 82,8 млн руб. у ООО «Форум-2000». Зоосад должен был разместиться на площади 150 га. Мастер-план, тематический дизайн, бизнес-план, макет и технико-экономическое обоснование нового зоопарка разрабатывала испанская компания AmusementLogic. Затраты на его строительство оценивались в 2,5 млрд руб. Именно это стало одним из официальных аргументов краевых властей, когда они выбрали под зоопарк другую площадку в Черняевском лесу, за ДКЖ. Площадка на Братской, 100 находилась в бессрочном пользовании МАУК «Пермский зоопарк». В 2014 году руководство зоопарка собиралось создать на Братской кормовую базу из-за нехватки площадей на ул. Монастырской, где зверинец находится в настоящее время.

О намерениях властей включить участок на ул. Братской, 100 в состав городских лесов стало известно в феврале 2015 года. Тогда в комиссию по землепользованию и застройке поступило предложение управления по экологии и природопользованию установить зону городских лесов для 150 га на ул. Братской, 100. Однако вопрос сняли с повестки для дополнительной проработки. По данным собеседников „Ъ“, речь шла только о части территории в районе лыжной базы «Динамо». По информации „Ъ“, в департаменте земельных отношений площадку на ул. Братской, наоборот, рассматривали под жилую застройку и участки для многодетных семей.