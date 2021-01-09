За сутки в Свердловской области выявлено 385 новых случаев COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 385 человек. Как сообщил источник “Ъ-Урал”, от инфекции скончались еще 16 пациентов. По данным на 9 января, в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 62 129 случаев заболевания COVID-19. Более 54 тыс. пациентов уже выздоровели, 1 665 человек скончались.

Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 18 января. Власти региона рекомендовали организациям и предприятиям отказаться от проведения праздничных корпоративов до конца новогодних каникул. В конце 2020 года в области началась вакцинация от COVID-19. Ожидается, что основная часть прибудет в Свердловскую область к февралю.