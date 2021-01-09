В Краснодаре ищут 2,7 тысячи переписчиков

В Краевой столице стартовал набор персонала для проведения Всероссийской переписи населения. Потребность в них составляет 2,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Специалисты требуются по двум направлениям: контролер полевого уровня и переписчик счетного участка. Основное требование к кандидатам — возраст старше 18 лет, наличие навыков работы на планшетных компьютерах и общительность.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Будет охвачено сто процентов населения страны. Каждый россиянин, даже не ответивший на вопросы, будет учтен как минимум по данным из административных источников.

Андрей Ульченко