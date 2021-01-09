Второй тур выборов президента Киргизии могут провести в конце января

Если на внеочереденых президентских выборах в Киргизии потребуется второй тур, его смогут провести уже уже в конце января — начале февраля, сообщила председатель ЦИК республики Нуржан Шайдалбекова. Согласно киргизскому законодательству, на подсчет голосов после первого тура отводится до 20 дней, но ЦИК может справиться быстрее, пояснила она. Досрочные выборы главы государства состоятся в Киргизии 10 января.

«Второй тур проводится в двухнедельный срок после подведения итогов голосования. Подведение итогов голосования должно осуществляться в срок не более двадцати дней. Но на практике, применяя наши технологии, мы можем подвести итоги голосования в более короткий срок. Я думаю, это может быть конец января или первая декада февраля, в случае, если такое голосование будет назначено»,— сказала госпожа Шайдалбекова (цитата по ТАСС).

По законам Киргизии, для победы в первом туре досрочных президентских выборов кандидат в первом туре должен набрать более половины голосов избирателей. Если никто из кандидатов не набирает достаточно голосов, проводится второй тур с включением в бюллетень двух кандидатов с наибольшим числом голосов. Сейчас на пост президента Киргизии претендуют 17 человек.

Напомним, в октябре в Киргизии после парламентских выборов начались массовые беспорядки. В итоге ЦИК признал итоги выборов недействительными и назначил повторное голосование на 20 декабря. Премьер-министр Кубатбек Боронов и президент Сооронбай Жээнбеков покинули свои посты.