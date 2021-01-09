В ХМАО коронавирус подтвердили еще у 193 человек, три пациента скончались

За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) было подтверждено еще 193 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперштаба, новые случаи зарегистрированы в 21 муниципалитете, в частности, 47 — в Сургуте, 22 — в Нягани, 19 — в Урае, 14 — в Ханты-Мансийске. «На момент выявления у 142 человек были симптомы ОРВИ, у 45 диагностирована пневмония, у шести болезнь протекала бессимптомно»,— уточнили в оперштабе.

Таким образом, на 9 января в Югре зарегистрировано 43 156 случаев заражения COVID-19, 39 478 пациентов уже выздоровели. 106 госпитализированных больных находятся в тяжелом состоянии, 55 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Помимо этого, за прошедшие сутки было подтверждено еще три летальных случая от коронавируса. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 576 жителей ХМАО.