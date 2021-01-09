Погибшего ребенка достали из-под лавины в Норильске

Спасители извлекли из-под завалов тело второго погибшего в результате схода лавины на горнолыжной базе в Норильске. Это малолетний ребенок, сообщили “Ъ-Сибирь” в региональном Минздраве.

Ранее сообщалось о погибшей 38-летней женщине, а также двух пострадавших: госпитализированном в крайне тяжелом состоянии 14-летнем подростке и обратившемся за медицинской помощью мужчине. СКР сообщал, что под завалами также могут находиться годовалый ребенок и 45-летний мужчина.

Поиски людей на месте продолжаются.

Сообщение о сходе лавины в районе горнолыжного курорта поступило спасателям от местного жителя 9 января в 00:30 местного времени. В результате засыпало четыре строения, в которых находились люди. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Дарья Решетникова