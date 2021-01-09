Из-под завалов в Норильске достали погибшую женщину и травмированного подростка

Уголовное дело возбуждено после схода лавины в Норильске

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели и травмирования туристов в результате схода лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в районе Талнах в Норильске.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, во время ликвидации и поисковых мероприятий под снежной массой обнаружен 14-летний подросток, который с тяжелыми травмами доставлен в больницу, и тело 38-летней женщины. Продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины», - сообщает Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сообщение о сходе лавины в районе горнолыжного курорта поступило спасателям от местного жителя 9 января в 00:30 местного времени. В результате засыпало четыре строения, в которых находились люди.

Дарья Решетникова