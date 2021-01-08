«Трактор» проиграл четвертый матч подряд

Челябинский «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступил «Ак Барсу» со счетом 3:2. Основное время команды завершили вничью: у «черно-белых» отличились Вячеслав Основин и Виталий Кравцов, у казанцев — Харри Песонен и Стефан Да Коста. Причем оба гола хозяева забили в последней пятиминутке третьего периода. В овертайме определить победителя не удалось, а в буллитах сильнее оказался «Ак Барс»: ворота «Трактора» поразил Данис Зарипов.

Это поражение для «Трактора» стало четвертым подряд, до этого команда уступила «Куньлуню», «Авангарду» и «Спартаку». Сейчас челябинцы занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. 10 января подопечные Анвара Гатиятулина сыграют в гостях с нижегородским Торпедо.