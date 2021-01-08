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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В Ярославле усилили работу по очистке крыш от снега и наледи

В Ярославле управляющими организациями усилена работа по очистке крыш зданий от снега и наледи, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что очистка усилена в связи с перепадами температуры для того, чтобы избежать несчастных случаев. По данным пресс-службы, каждый день на очистку городских крыш в городе выходят около 30 бригад, в составе которых есть и промышленные альпинисты. В работе задействованы около 20 автоподъемников.

В мэрии отметили, что больше всего домов со скатными кровлями, которые представляют особую опасность в зимний период, находится в Кировском и Ленинском районах.

«Всего в Ленинском районе около 300 крыш, которые являются скатными и требуют регулярной уборки в зависимости от погодных условий»,— рассказал глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

В пресс-службе уточнили, что очистка крыш синхронизирована с уборкой проезжей части и пешеходных зон во дворах, а перед началом работ по сбросу снега с крыш вывешиваются сигнальные ленты. Управляющие компании города принимают заявки от жителей на очистку крыш. Заявки можно подать и по телефону единой диспетчерской службы города: 40-40-40.

«Ежедневно утром мы объезжаем наши территории и формируем план уборки на каждый день. Оперативно выезжаем на те адреса, по которым поступили жалобы от жителей»,— сообщил директор управляющей компании Ленинского района Сергей Поляков.

Антон Антонов


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