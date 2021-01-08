В Казани расследуют убийство семьи

В Казани в доме по улице Чуйкова ночью 7 января обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с множественными ножевыми ранениями, а под окнами дома — тело 22-летнего юноши, упавшего с высоты.

В СКР по Татарстану возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Как сообщило следствие, по предварительной версии, юноша убил семью и покончил с собой. Причиной убийства считается реакция молодого человека на запрет родителей девушки общаться с ним.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается»,— говорится в сообщении СКР.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"