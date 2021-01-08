«Автомобилист» в Екатеринбурге уступил «Барысу»

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил в Екатеринбурге «Барысу» из Нур-Султана в рамках чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 2:3 (0:2, 1:1, 1:0).

«Гости вышли вперед на четвертой минуте, а в середине периода реализовали большинство, удвоив преимущество. После перерыва “Автомобилист” забил гол, но затем последовал видеопросмотр, и шайба не была засчитана. А “Барыс” сразу же забросил третью. Вскоре Анатолий Голышев сократил отставание. На 58-й минуте Питер Холланд реализовал большинство, сократив отставание до минимума. Затем в ворота “Барыса” влетела еще одна шайба, но ее снова не засчитали»,— рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Следующую игру «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге 10 января с «Йокеритом» (Хельсинки).