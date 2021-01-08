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В Петербурге за сутки с коронавирусом госпитализировали 799 человек

799 петербуржцев были госпитализированы в больницы города за сутки. Данные следуют из отчета координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

За сутки выздоровели 1756 человек. Первого января вылеченными признали на 42,5% больше, 3058 пациентов.

В больницах города остаются 4913 человек, по сравнению с первыми числами января показатель вырос на 9,91%. При этом количество зарегистрированных в федеральном регистре больных в Петербурге за сутки составляет всего 1163, что значительно ниже данных оперативного штаба.

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