В ЯНАО запустили сервис с онлайн-данными об уборке снега

На базе единой картографической системы (ЕКС) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) запустили сервис с информацией об уборке снега, сообщила пресс-служба правительства региона. Сервис предоставляет информацию о планах уборки снега, их исполнении и о местонахождении снегоуборочной техники в режиме реального времени.

ЕКС ЯНАО — региональное картографическое приложение, призванное обеспечить доступ жителям округа к актуальным картографическим данным. Сейчас в систему включены более 100 интерактивных карт и сервисов. В частности, региональная цифровая картографическая основа с адресными схемами населенных пунктов, данные о сферах природопользования и экологии, строительства, безопасности, культурного наследия, жилищно-коммунального комплекса, транспорта и дорожного хозяйства.

Михаил Мананников