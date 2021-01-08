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Школу в Ленсоветовском планируется сдать весной

Школу в поселке Ленсоветовский планируется сдать к апрелю. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, срок сдачи объекта перенесен. Во время строительства проект школы был кардинально изменен, для увеличения ее вместимости. «Поселку нужна школа на гораздо большее количество учеников. Население росло все последние годы. Социальных учреждений не хватало. Ускоренными темпами мы наверстываем их строительство»,— пояснил губернатор.

В новой школе будет 62 класса, она рассчитана на обучение 1,5 тыс. человек. 97 млн рублей для закупки необходимого оборудования уже выделены. Новое здание будет передано в ведение единственной в поселке школы №460.

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