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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Курские вузы будут работать заочно до 1 февраля

В Курской области с 11 января процесс обучения в школах для учеников 1-11 классов будет организован в очной форме, а вузы и учреждения среднего профобразования будут работать дистанционно до 1 февраля, детские сады – в режиме свободного посещения. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на решение оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, согласованное с Роспотребнадзором.

По словам председателя областного комитета образования и науки Натальи Пархоменко, родители школьников могут выбрать обучение по индивидуальному учебному плану либо форму семейного образования - это позволяет сделать федеральное законодательство. Для этого необходимо заявление на имя директора школы.

Как развивается ситуация с коронавирусом в Черноземье, читайте в материале «Ъ».

Ирина Лобанова


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