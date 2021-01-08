Курские вузы будут работать заочно до 1 февраля

В Курской области с 11 января процесс обучения в школах для учеников 1-11 классов будет организован в очной форме, а вузы и учреждения среднего профобразования будут работать дистанционно до 1 февраля, детские сады – в режиме свободного посещения. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на решение оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, согласованное с Роспотребнадзором.

По словам председателя областного комитета образования и науки Натальи Пархоменко, родители школьников могут выбрать обучение по индивидуальному учебному плану либо форму семейного образования - это позволяет сделать федеральное законодательство. Для этого необходимо заявление на имя директора школы.

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Ирина Лобанова