Екатеринбургская туристка погибла в лыжном походе в Красноярском крае

Туристка из Екатеринбурга Вера Фоменко погибла в лыжном походе по Араданскому хребту (Западный Саян, Красноярский край), говорится в группе туристического клуба «Уральские тропы» во «ВКонтакте». «Причины смерти на данный момент не установлены. Сейчас тело Веры находится в морге в Красноярском крае, решается вопрос с транспортировкой»,— говорится в сообщении.

Инцидент произошел 5 января. По данным ГУ МЧС по Республике Хакасия, у 51-летней женщины остановилось сердце. «Во время прохождения лыжного маршрута, через перевал "Прогресс", одной из наших участниц стало плохо. Силами группы мы ее смогли довести до лагеря, но, к сожалению, через полтора часа у нее остановилось сердце», — передала пресс-служба МЧС региона слова руководителя туристической группы.

Поход должен был продлиться с 29 декабря до 8 января, в эти дни на территории хребта ожидалась температура до -45 градусов. Туристы были проинформированы о погодных условиях, сообщила пресс-служба МЧС региона. Их местоположение было вычислено с помощью средств связи. Для экстренной эвакуации туристической группы и тела погибшей был направлен вертолет МИ-8 из Абакана.

Михаил Мананников