В Магнитогорске всех желающих пригласили на вакцинацию от коронавируса

Городская больница №3 Магнитогорска пригласила всех желающих на вакцинацию от COVID-19. Объявление об этом, расклеенное на входах в подъезды жилых домов, жители города опубликовали в социальных сетях. В тексте указано, что сдать анализ на антитела, нужный для определения необходимости прививки, можно, минуя регистратуру, при наличии паспорта и полиса.

Вакцинация всех желающих начнется не только в больнице №3, но и в других медучреждениях Магнитогорска, рассказали 74.ru в мэрии. Прививку могут поставить горожане старше 18 лет в поликлиниках по месту жительства. Вакцинация бесплатная.

В Челябинске от коронавирусной инфекции пока прививают только людей, относящихся к группам риска по роду деятельности, - медиков, учителей, социальных работников, полицейских.