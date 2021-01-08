В Татарстане Covid-19 выявили еще у 91 человека

Минздрав Татарстана сообщил о 91 новом случае заражения новой коронавирусной инфекцией. 38 человек госпитализированы, 53 получают лечение на дому.

Среди них один ребенок, 39 человек – старше 60 лет.

46 случаев зарегистрированы в Казани, 9 — в Набережных Челнах, 8 — в Буинском районе, 5 – в Зеленодольском районе, по 1-3 – еще в 17 районах республики.

Всего на 8 января в Татарстане зарегистрировано 13 998 случаев Covid-19. Выздоровели за весь период 10 883, в том числе 23 — за минувшие сутки. 205 человек умерли.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"