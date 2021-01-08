В Ярославле разыскивают пропавшего 14-летнего мальчика

В Ярославле ведутся поиски пропавшего в четверг, 7 января, 14-летнего мальчика Марата Юматова, сообщила поисковая организация «Лиза Алерт». По данным поисковиков, мальчик ушел из дома 7 января и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Поиски пропавшего школьника ведут его родственники и волонтеры.

У мальчика средний рост и среднее телосложение. У него темно-русые волосы и зеленые глаза. На нем была темно-зеленая куртка, черная шапка. Он был в спортивных брюках и синих кроссовках. У мальчика на лбу имеется шрам.

Поисковики обращаются ко всем, кто обладает информацией, которая может помочь в поисках пропавшего, сообщить об этом по телефону 8 800 700 54 52.

Антон Антонов