Дороги Ярославской области убирают 150-200 спецмашин

В Ярославской области уборкой региональных дорог от снега ежедневно занимаются от 150 до 200 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что в случае ухудшения погодных условий количество работающих на дорогах машин увеличивается.

По информации правительства, дорожными службами области организовано круглосуточное дежурство на дорогах региона в праздничные новогодние дни.

«Контролировать состояние трасс помогают установленные на них видеокамеры с метеодатчиками. Кроме того, дистанционно отслеживается движение техники. В обязательном порядке ответственные лица проводят объезды автодорог и в случае необходимости организовывают работу по устранению недостатков»,— говорится в сообщении.

Антон Антонов