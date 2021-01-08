В Новороссийске появится новый троллейбусный маршрут

Власти Новороссийска планируют запустить новый троллейбусный маршрут. Об этом рассказал глава города Игорь Дяченко.

По его словам, маршрут будет курсировать вокруг 13-го микрорайона, в районе ул. Видова. Сроки запуска маршрута пока не объявлены, однако его внедрение станет одним из пунктов плана по развитию улично-дорожной сети, отметил господин Дяченко.

Кроме того, на ул. Мурата Ахеджака планируют организовать четырехполосное движение. Строительство дополнительных полос проведут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также мэрия Новороссийска планирует изменить схему организации движения на пересечении Анапского шоссе и ул. Видова – это необходимо для разделения транспортных потоков и для того, чтобы избежать заторов на этом участке. Помимо этого, планируется расширить ул. Чапаева в Борисовке. «Сейчас это очень узкая улица, на что постоянно жалуются горожане», – отметил Игорь Дяченко. Помимо всего прочего, в 2021 году завершится строительство первого этапа Южного обхода – от ул. Дзержинского до Шоссейной.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года стало известно, что администрация Новороссийска закупит два новых низкопольных троллейбуса для МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска». На эти цели власти города планируют потратить около 43,4 млн руб. Контракт на поставку планируют заключить до 18 января 2021 года. Троллейбусы пополнят парк МПТН весной.

Алексей Белянин