Более 88 тыс. петербуржцев решили сменить работу в 2021 году

За первые дни 2021 года более 88 тыс. петербуржцев обновили или разместили свои резюме на сайте поиска работы. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter.

Из желающих найти новое место работы 51% — мужчины. Чаще всего соискатели размещали резюме сферах «Продажи», «Начало карьеры», «Административный персонал», «Транспорт и логистика», «ИТ, телеком» и «Производство».

Как отметили аналитики, 45% решивших сменить работу это жители Петербурга не старше 35 лет. Каждый второй соискатель уже имеет шестилетний опыт. 7% из разместивших резюме — старше 50 лет.

В компании HeadHunter добавили, что в наступившем году сохранится спрос на рабочий персонал, на производственные и ИТ-специальности, сферы продаж. При этом срок поиска работы из-за пандемии для ряда специальностей может затянуться.