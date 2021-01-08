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Фото БК "Буревестник"

БК «Купол-Родники» в Ярославле вырвал победу у «Буревестника»

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 7 января в домашнем матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 проиграл команде «Купол-Родники» из Ижевска. Упорная и результативная игра, проходившая на площадке КСК «Вознесенский» в Ярославле закончилась со счетом 92:90 в пользу ижевского клуба.

Основное время матча закончилось с ничейным результатом 79:79. Победитель определялся в овертайме. За 36 секунд до конца игры «Буревестник» был впереди с разницей в четыре очка. Однако гости двумя точными бросками сумели вырвать победу.

«Буревестник» после 11 матчей набрал 17 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице первого дивизиона баскетбольной Суперлиги 1.

Следующим матч «Буревестник» снова проводит на своей площадке. 10 января ярославцы принимают команду МБА из Москвы.

Антон Антонов


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