Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин провел рабочее совещание в Сочи по градостроительной политике и модернизации системы ЖКХ курорта В расширенном совещании приняли участие заместители главы администрации Краснодарского края Александр Руппель и Александр Трембицкий, мэр города Алексей Копайгородский, а также руководители всех отраслей Сочи, отвечающие за архитектуру, градостроительство и жилищно-коммунальное хозяйство

Глава курорта поблагодарил министра Российской Федерации Ирека Файзуллина за внимание к Сочи.

– Для нас большая честь – внимание министра и Правительства РФ к городу. Сочи благодаря поддержке Российской Федерации и губернатора Краснодарского края в ближайшие годы ждут большие изменения в градостроительной сфере, – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

Первый заместитель главы города Сочи Денис Юрковский доложил о планах курорта по строительству социальных объектов и благоустройству общественных территорий, рассчитанных на ближайшие десять лет.

– В соответствии с протоколом совещания заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина нами отработан и направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации перечень объектов капитального строительства в городе Сочи, планируемых в 2021-2030 годах к финансированию, – сообщил первый вице-мэр. Денис Юрковский.

В этот перечень вошли 66 объектов образования, 32 – культуры, 15 противооползневых мероприятий, объекты газоснабжения, дорожной инфраструктуры, благоустройства придомовых общественных территорий, строительство и реконструкция объектов физической культуры, дорожная инфраструктура, мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда, противооползневые мероприятия.

Ирек Файзуллин отметил, что нужно проработать все возможные способы софинансирования. По этому блоку вопросов будет создана рабочая группа под председательством Минстроя РФ.

– С ВЭБом надо сегодня начинать активную работу по учреждениям образования. Есть соответствующая программа «Школа», которая позволяет запустить этот процесс и в Сочи. По всем этим вопросам создайте отдельную рабочую группу, – дал поручение министр Ирек Файзуллин.

Следующий проблемный вопрос, который наблюдается в Сочи в последнее время, – перепрофилирование гостиничных номеров в апартаменты. Выкупается пансионат или гостиница, в том числе в первой линии курорта, и после косметического ремонта превращается в коммерческую недвижимость и продается как апартаменты.

– По поручению губернатора Краснодарского края сейчас ведется разработка нормативно-правовых актов, которые позволят урегулировать в правовом плане ситуацию с переделкой гостиничных номеров в апартаменты и их продажей. Это позволит остановить процесс замедления экономики курорта, – сказал вице-губернатор Александр Руппель.

Уже насчитывается порядка сорока таких объектов в Сочи. Курорт в этом случае теряет свою привлекательность и получает нагрузку на инженерную и дорожную инфраструктуру.

– Закон об апартаментах находится в процессе разработки, подготовьте свои предложения. Он будет обсуждаться на весенней сессии Государственной Думой, – отметил министр Ирек Файзуллин.

Еще один важный вопрос касается системы гидротехнических сооружений, обслуживанием которых занималось Управление берегоукрепительных и противооползневых работ. В 2004 году ведомство, подчиненное Минстрою РФ, было упразднено. На территории Сочи остались порядка 130 бун, подпорных стен и иных гидротехнических объектов, которые уже 16 лет не находятся ни у кого на балансе.

– Необходимо их обследовать, запроектировать, подготовить паспорта безопасности. Город готов выполнять эту работу, если будут необходимые полномочия. Также на территории курорта 137 рек и ручьев, которые требуют расчистки и укрепления берегов, – пояснил первый вице-мэр Юрковский.

Решением этой проблемы также займется межведомственная рабочая группа под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Заместитель главы города Сочи по ЖКХ Сергей Робилко доложил министру о работе по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

– В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в период 2019-2023 годов в городе Сочи расселяется 60 аварийных домов, общей площадью 16600 кв. м. Все они признаны аварийными до 1 января 2017 года. Вместе с тем еще 55 аварийных домов общей площадью 16000 кв. м. не включены в программы переселения граждан из аварийного жилого фонда в связи с признанием аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года. Кроме того, на сегодняшний день 281 многоквартирный дом в Сочи имеет признаки аварийности. В настоящее время проводится их комплексное обследование. По его результатам еще 54 дома признаны аварийными. Эта работа будет закончена к концу марта, – пояснил вице-мэр Сергей Робилко.

Администрацией города и ГК «ВЭБ.РФ» был проведен анализ возможности расселения аварийных домов, не включенных в программы по переселению граждан из авариного жилого фонда в рамках государственно-частного партнерства.

По результатам работы было установлено, что необходимые к расселению дома находятся на значительном отдалении друг от друга в границах плотной городской застройки, что приводит к невозможности формирования земельных участков, достаточных для комплексного развития территории, и является потенциально не привлекательным для реализации инвестиционной модели, пояснил вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин предложил городу шире использовать возможности федерального законодательства о комплексном развитии территорий.

– Мы последовательно идем к формированию новой программы. Более широко подойти к вопросу позволяет закон о комплексном развитии территорий. Фактически теперь вы можете объединить то, что раньше было невозможно, в большие площадки, и тогда инвестору, вероятно, будет интересно, – подчеркнул глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Большой блок вопросов, рассмотренных на совещании, касался модернизации городской системы водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

Как доложил министру директор МУП «Водоканал» Антон Денисов, часть существующих в городе водоводов строилась в 60х-70х годах и имеет фактический износ на уровне 90%, что ежегодно приводит к большому количеству аварий, приводящих к массовым отключениям водоснабжения и росту потерь воды. 48 из 80 сельских поселений не обеспечены питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. В производственную программу предприятия включены мероприятия по строительству новых и модернизации существующих сетей ЖКХ.

Глава города Алексей Копайгородский рассказал министру Иреку Файзуллину о проекте реконструкции приморской набережной.

– Сочи должен в первую очередь славиться своей курортной инфраструктурой. Проектом реконструкции набережной предусмотрено создание единой 20-километровой прогулочной зоны. Есть инвестор, который готов реализовать проект за счет собственных средств, – пояснил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

При этом город при реализации проекта столкнулся с рядом проблем. По принятому еще в 1969 году законодательству вся территория пляжей находится в первой водно-санитарной зоне охраны, что не подразумевает строительство никаких объектов, кроме как связанных с разработкой недр.

По поручению министра Ирека Файзуллина для комплексного решения всех вопросов, которые обсуждались на заседании, по каждому блоку будут созданы рабочие группы под председательством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Межведомственное совещание по этому вопросу с участием Минстроя РФ, Росприроднадзора, Росрыболовства, Ространса, Росморречфлота, администрации Краснодарского края и администрации Сочи состоится уже в январе.

Подводя итоги рабочего совещания, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин подчеркнул, что для решения глобальных вопросов, поднятых на совещании, необходима новая законодательная инициатива на федеральном уровне.

– Сочи – особый город. Решение нужно искать. Возможно, проработать механизм создания отдельного закона по Сочи, который так же, как олимпийский закон, позволит сформировать целевую программу, – заключил в итоговом слове министр.