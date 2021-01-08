За сутки в Черноземье выявлено 1246 случаев заражения коронавирусом

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья выявлено 1246 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 153,88 тыс. человек. Из них выздоровели 134,84 тыс. (582 за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 27: в Воронежской области скончались 18 человек, в Липецкой один, в Тамбовской, Белгородской, Орловской и Курской — по два. Всего с марта 2019 года умерли 2,62 тыс. пациентов с коронавирусом.

В Белгородской области зафиксировано 184 новых случав COVID-19 (всего 23,32 тыс.), выздоровели 80 (всего 20,76 тыс.). За все время пандемии скончались 277 человек.

В Воронежской области — 389 новых случаев (всего 49,32 тыс.), новых выздоровевших — 136 (всего 44,73 тыс.). Общее число летальных случаев достигло 1,23 тыс.

В Курской области — 175 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 22,19 тыс.), выздоровел 101 пациент (19,69 тыс.). Всего с марта 2020 года скончались — 319 человек.

В Липецкой области зарегистрировано 162 новых случая коронавируса (всего 17,36 тыс.), новых выздоровевших — 14 (всего 12,88 тыс.). Умерли за все время пандемии — 285.

В Орловской области — 173 новых случаев (всего 22,75 тыс.), выздоровели 118 человек (всего 20,23 тыс.). Общее число летальных случаев составило 286.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 163 диагноза коронавируса (всего 18,93 тыс.), новых выздоровевших 133 (всего 16,54 тыс.). Летальных исходов с марта — 204.

Ирина Лобанова