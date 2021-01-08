199 случаев заражения коронавирусом и смерть двух пациентов подтвердили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 199 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончались два инфицированных пациента — мужчине было 64 года, женщине - 81 год, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Среди заболевших 94 жителя Ижевска, 21 — из Сарапула, по одному — из Воткинска и Можги, 20 — из Сарапульского района, 16 — из Завьяловского района, девять — из Увинского района, восемь — из Вавожского района, семь — из Игринского района, шесть — из Селтинского района, пять — из Алнашского района, четыре — из Сюмсинского района, по два — из Балезинского и Юкаменского районов, по одному — из Воткинского, Дебесского и Камбарского районов.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 21 542 случая заражения коронавирусом. Из них 305 закончились летальным исходом, 17667 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 165 заболевших находятся в тяжелом состоянии.