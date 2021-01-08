Коронавирус в Ярославской области: еще 186 человек заболели и пятеро умерли

В Ярославской области за последние сутки произошло еще пять смертей от коронавируса. Скончались женщины 1937, 1940, 1954 и 1956 годов рождения, и мужчина 1938 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в регионе было выявлено 186 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 176 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 8 января, в регионе официально подтвержден 23807 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 22352 человека выздоровели. 227 пациентов умерли. В больницы госпитализировано 1915 человек, из них 733 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1182 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 11693 человека. На втором месте Рыбинск — 3266 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1367 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Большесельском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 162, 135 и 112 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2787 тестов на COVID-19. На карантине находится 7730 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов