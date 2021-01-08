Один ребенок погиб, двое пострадали из-за отравления угарным газом в Хакасии

В селе Очуры Алтайского района (Хакасия) один подросток погиб и трое детей пострадали из-за отравления угарным газом от печного отопления. Инцидент произошел 7 января. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следователей, вечером 6 января отец оставил несовершеннолетних дома и отправился на суточное дежурство. На следующий день вечером к детям пришли знакомые, которые обнаружили их в бессознательном состоянии.

«Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть 13-летнего подростка, дети 10-ти и 7-ми лет доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Предположительно, причиной трагедии явилось нарушение правил эксплуатации печи»,— говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Екатерина Лукашевич